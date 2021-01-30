جزيرة قشم الايرانية تحصل على العلامة التجارية العالمية للأغذية الجيولوجية

وقال عامري كاظمي لارنا اليوم السبت: ان "جيوفود هي علامة تجارية مسجلة دوليا تتعلق بالأغذية المحلية والمواد الغذائية داخل الحدائق الجيولوجية العالمية التابعة لليونسكو ، والتي تم تسجيلها من قبل حديقة ماجما النرويجية.

واضاف ان الهدف الأساسي لهذا المشروع هو التمكين الاقتصادي للمزارعين والصيادين ومربي الماشية ومنتجي وموردي المنتجات الغذائية المحلية.

وبين مديرحديقة قشم الجيولوجية العالمية ان جميع المواد الخام الغذائية التي يتم إنتاجها في الحديقة الجيولوجية تكون معتمدة من قبل من هذه العلامة التجارية .

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