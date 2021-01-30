ظريف يؤكد ضرورة منع تكرار النزاعات الإقليمية

جاء ذلك ظهر اليوم (السبت) في اجتماع وزير الخارجية الإيراني مع رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان، واصف طالبوف.
وأعرب ظريف عن سروره ببدء جولته الإقليمية من باكو وختامها في نخجوان.
يتبع.. أ م د
طهران/30 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن ارتياح إيران لتحرير الأراضي المحتلة بجمهورية أذربيجان، وشدد على ضرورة استغلال الفرصة المتوفرة للتعاون الإقليمي لمنع تكرار مثل هذه النزاعات في المستقبل.
جاء ذلك ظهر اليوم (السبت) في اجتماع وزير الخارجية الإيراني مع رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان، واصف طالبوف.
وأعرب ظريف عن سروره ببدء جولته الإقليمية من باكو وختامها في نخجوان.
يتبع.. أ م د
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