ظريف يؤكد ضرورة منع تكرار النزاعات الإقليمية

جاء ذلك ظهر اليوم (السبت) في اجتماع وزير الخارجية الإيراني مع رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان، واصف طالبوف.

وأعرب ظريف عن سروره ببدء جولته الإقليمية من باكو وختامها في نخجوان.

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