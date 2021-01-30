ايران خامس دولة تحصل على تقنية التحكم بالوسائد الهوائية للسيارات

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وزير الصناعة الايراني لمعرض قطع الغيار وادوات السيارات الدولي، الذي بدا اعماله لدورته الخامسة عشرة في طهران صباح اليوم السبت.

وتعد لوحة التحكم هذه، واحدة من اكثر القطع الدقيقة والاساسية في تقنية استخدام الوسائد الهوائية داخل السيارات، التي تعمل على اصدار اشارة فتح الوسادة عند الضرورة.

ونجحت شركة "كروز" الايرانية المصنعة لقطع غيار السيارات، في توطين هذه التقنية وانتاج اللوحة محليا.

وبذلك فقد اصطفت ايران الى جانب اربع دول متقدمة عالميا في مجال انتاج لوحة التحكم بالوسائد الهوائية للسيارات، وهي اليابان والمانيا والصين وامريكا.

انتهى ** ح ع