٣٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ٤:١٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84204550
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ايران خامس دولة تحصل على تقنية التحكم بالوسائد الهوائية للسيارات

ايران خامس دولة تحصل على تقنية التحكم بالوسائد الهوائية للسيارات

طهران / 30 كانون الثاني / يناير / ارنا – ازاح وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني "عليرضا رزم حسيني" اليوم السبت، الستار عن لوحة التحكم بالوسائد الهوائية للسيارات، لتصبح ايران خامس دولة في العالم التي حازت علي هذه التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وزير الصناعة الايراني لمعرض قطع الغيار وادوات السيارات الدولي، الذي بدا اعماله لدورته الخامسة عشرة في طهران صباح اليوم السبت.

وتعد لوحة التحكم هذه، واحدة من اكثر القطع الدقيقة والاساسية في تقنية استخدام الوسائد الهوائية داخل السيارات، التي تعمل على اصدار اشارة فتح الوسادة عند الضرورة.

ونجحت شركة "كروز" الايرانية المصنعة لقطع غيار السيارات، في توطين هذه التقنية وانتاج اللوحة محليا. 

وبذلك فقد اصطفت ايران الى جانب اربع دول متقدمة عالميا في مجال انتاج لوحة التحكم بالوسائد الهوائية للسيارات، وهي اليابان والمانيا والصين وامريكا.

انتهى ** ح ع  

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