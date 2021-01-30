مصدر مسؤول : معرض للمنتجات الايرانية في حلبجة قريبا

وفي تصريح لها اليوم، اشارت السيدة "امامي نيا" الى زيارة قام بها وفد تجاري من مدينة حلبجة خلال الاسبوع الماضي لمحافظة كرمانشاه.

واوضحت، ان معرض السلع الايرانية المرتقب في حلبجة، سيقام بناء على ترحيب المسؤولين في غرفة حلبجة التجارية وبهدف الترويج للبضائع الايرانية هناك.

واضافت هذه المسؤولة بمحافظة كرمانشاه، ان الوفد التجاري العراقي وضع خلال زيارته الاخيرة للمحافظة برامج مناسبة لحضور الماركات الايرانية في هذا المعرض.

وتوقعت السيدة امامي نيا، ان يتم تنظيم المعرض الايراني في مدينة حلبجة خلال شهر مارس / اذار القادم (الذي يصادف السنة الايرانية الجديدة 1400).

كما نوهّت الى، ان الاولوية في هذا المعرض تعود الى السلع الايرانية المنتجة في محافظة كرمانشاه، ومن ثم سائر المنتجات في انحاء البلاد.

واكدت، ان اقامة هكذا معارض تصب في توسيع العلاقات التجارية بين ايران واقليم كردستان العراق؛ داعية الى اغتنام الفرص المتاحة من اجل الترويج للعلامات التجارية الايرانية في خارج البلاد.

انتهى ** ح ع