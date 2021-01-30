٣٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ٥:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84204604
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مسؤول بالخارجية الهندية يلتقي عراقجي في طهران

مسؤول بالخارجية الهندية يلتقي عراقجي في طهران

طهران / 30 كانون الثاني / يناير / ارنا – التقى مدير الشؤون الشرق اوسطية بوزارة الخارجية الهندية "جي بي سينغ" اليوم السبت، بمساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" في طهران.

ويزور هذا المسؤول في الخارجية الهندية، طهران في سياق المباحثات السياسية بين ايران والهند؛ حيث التقى اليوم السبت بمساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفيما قدم تقريرا بشأن دور المباحثات السياسية بين طهران ونيودلهي، وجّه "سينغ" دعوة الى مساعد وزير الخارجية الايراني لزيارة الهند وعقد الجولة الثانية من المباحثات السياسية، قبل اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين. 

كما استعرض الجانبان الايراني والهندي، في لقائهما اليوم، اخر التطورات الاقليمية والدولية والاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع

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