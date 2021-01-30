46 جامعة ايرانية على قائمة ISC لأفضل جامعات العالم الإسلامي

وأضاف، ان جامعة طهران للعلوم الطبية صنفت بين أفضل 10 جامعات وبعد ذلك، تأتي جامعات طهران، وجامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية، وجامعة أصفهان للتكنولوجيا، وجامعة شريف للتكنولوجيا، وجامعة تربية مدرس، وجامعة أصفهان للعلوم الطبية، وجامعة أمير كبير التكنولوجية من بين أفضل الجامعات (المرتبة أقل من 100) حسب هذا تصنيف.

ووفقا لدهقاني، سجلت كل من تركيا وإيران وماليزيا أكبر عدد من الجامعات في هذا التصنيف بـ 80 و 46 و 22 جامعة على التوالي. كما أن التصنيف شمل لأول مرة هذا العام جامعات من أذربيجان وبروناي.

انتهى**أ م د