٣٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٥٣ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84204848
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46 جامعة ايرانية على قائمة ISC لأفضل جامعات العالم الإسلامي

46 جامعة ايرانية على قائمة ISC لأفضل جامعات العالم الإسلامي

طهران/30 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلن مدير مركز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الاسلامي (ISC)، محمد جواد دهقاني، عن تصنيف 46 جامعة إيرانية من بين 282 جامعة في 26 دولة إسلامية على قائمة تصنيفات جامعات العالم الإسلامي (Islamic World University Rankings) المنشورة عام 2020.

وأضاف، ان جامعة طهران للعلوم الطبية صنفت بين أفضل 10 جامعات وبعد ذلك، تأتي جامعات طهران، وجامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية، وجامعة أصفهان للتكنولوجيا، وجامعة شريف للتكنولوجيا، وجامعة تربية مدرس، وجامعة أصفهان للعلوم الطبية، وجامعة أمير كبير التكنولوجية من بين أفضل الجامعات (المرتبة أقل من 100) حسب هذا تصنيف.

ووفقا لدهقاني، سجلت كل من تركيا وإيران وماليزيا أكبر عدد من الجامعات في هذا التصنيف بـ 80 و 46 و 22 جامعة على التوالي. كما أن التصنيف شمل لأول مرة هذا العام جامعات من أذربيجان وبروناي.

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