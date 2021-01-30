زنكنة: ايران تتبوأ الصدارة في صناعة البتروكيمياويات بالمنطقة

طهران / 31 كانون الثاني / يناير / ارنا – اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" : ان السلاح الفرنسي الى جانب الاسلحة الغربية الاخرى، ليست السبب وراء المجازر الجماعية ومصرع الاف اليمنيين فحسب، وانما العنصر الرئيس لانعدام الامن في منطقة الخليج الفارسي؛ ومن دون وقف الصادرات الواسعة للسلاح الفرنسي والبريطاني والامريكي ودول اخرى، فإنه لا يمكن توقع الاستقرار والهدوء في هذه المنطقة الحساسة.