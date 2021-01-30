زنكنة: ايران تتبوأ الصدارة في صناعة البتروكيمياويات بالمنطقة

جاء ذلك في حوار اجراه التلفزيون الايراني مع وزير النفط مساء السبت استعرض خلاله منجزات صناعة النفط الايرانية على اعتاب الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية.
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طهران / 30 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة بان الوزارة حققت منجزات مميزة في صناعة النفط والبتروكيمياويات في فترة الحظر، لافتا الى ان ايران تتبوأ الصدارة في صناعة البتروكيمياويات بالمنطقة.
جاء ذلك في حوار اجراه التلفزيون الايراني مع وزير النفط مساء السبت استعرض خلاله منجزات صناعة النفط الايرانية على اعتاب الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية.
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