جهانغيري: الشعب الايراني حقق الانتصار في الحرب الاقتصادية الشاملة

وقال جهانغيري في كلمته مساء السبت خلال ندوة النخب والشباب والناشطين الاجتماعيين والثقافيين في محافظة خوزستان المنعقدة في مدينة اهواز: ان الشعب الايراني بمقاومته الذكية حقق الانتصار في الحرب الناعمة والحرب الاقتصادية الشاملة المعادية.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية: ان الرئيس الاميركي بخروجه من الاتفاق النووي عبأ كل طاقاته لاركاع الشعب الايراني.

وتابع جهانغيري: ان العدو اختلق العقبات حتى امام استيراد ايران للادوية والاغذية واحتجز ارصدة ايران المالية لكنه لم يتمكن من تحقيق اهدافه بهذه الضغوط غير المسبوقة التي فرضها.

واكد جهانغيري: انه رغم كل اجراءات الحظر الهائلة والشاملة لم يتوقف الشعب الايراني عن التقدم الى الامام وحقق منجزات كبرى في القطاعات الاقتصادية حيث يعد تدشين مصفاة "بيدبلند 2" في بهبهان والمرحلة الاولى لمشروع الارواء لـ 550 الف هكتار في المحافظة والعشرات من المشاريع الاقتصادية والانتاجية الكبرى تعد امثلة على هذه الجهود الجهادية.

وصرح النائب الاول لرئيس الجمهورية بان العدو يائس ومعزول رغم ضغوطه الكثيرة واضاف: ان الشعب الايراني الان حي نابض وشامخ ويتلالا في العالم كشعب متقدم ومقاوم.

وقال: ان الحكومة لم تال جهدا للتخفيف من تاثر الحظر او اجهاضه وقد تخطت هذا المنعطف بعناية الباري تعالى وبالطبع فاننا ندرك بان ضغوطا كبيرا مورست ضد الشعب لكننا قادرون على ازاحة المشاكل من الطريق عبر الاستفادة من الطاقات الداخلية.

انتهى ** 2342