العراق يوافق على اعتبار منفذ "الشهابي ـ جنكلة" كحدود تجارية رسمية مع ايران

واعلن محافظ واسط العراقية جميل المياحي عن موافقة بلده على فتح منفذ "الشهابي ـ جنكلة " المحاذي لسوق جنكلة الحدودي شرقي المحافظة كحدود تجارية رسمية بين ايران والعراق.

وقال المياحي عقب المباحثات التي جرت مع محافظ إيلام والمسؤولين الايرانيين لتوسيع العلاقات الحدودية والتجارية والاقتصادية بين محافظتي واسط وإيلام: ان الحكومة المركزية العراقية وافقت اليوم على فتح منفذ "الشهابي ـ جنكلة " المحاذي لسوق جنكلة الحدودي مع محافظة ايلام الايرانية كحدود تجارية رسمية بين ايران والعراق، معتبرا ذلك خطوة كبيرة نحو زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجاريين.

واعرب محافظ واسط العراقية عن شكره وتقديره لتعاون محافظ إيلام والمسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بالعلاقات الحدودية واضاف: جرت محادثات مكثفة بين محافظتي واسط وإيلام حول قضايا الحدود واليوم نحن سعداء لتحقيق هذا النجاح الكبير.

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