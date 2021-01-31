ضبط 311 طن من المخدرات خلال العام الجاري في سيستان وبلوجستان

وقال مرعش: ضبطنا 11 مليون لتر من الوقود كانت في طريقها للتهريب الى خارج إيران، مشيرا الى ضبط 180 صهريج تحمل وقودا مهربا وتنفيذ اجراءات لمنع تهريب المواشي وضبط اکثر من 14 الف سلاح منذ عام 2014 والقبض على أكثر من 20 عصابة تهريب رئيسية بمحافظة سیستان وبلوجستان خلال هذه الفترة.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران ضبطت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

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