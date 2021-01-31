طرح كتاب "التاريخ السياسي للجزائر" مترجما بالفارسية في اسواق ايران

وترجم "سعيد مصفا" كتاب "التاريخ السياسي للجزائر من البداية وحتى عام 1962 "من العربية الى الفارسية وكتب عليه مقدمة ونشر دار "دستان" للنشر الطبعة الاولى من الكتاب في 200 نسخة.

ويعتبر هذا الكتاب ثمرة جهود قضاها الكاتب الدكتور عمار بوحوش في البحث عن الحقائق وتتبع الحداث وتحليل المعطيات فكان حقا عملا أكادميا يغني القارئ العادي ويسد حاجة الباحث المتخصص في ميدان مهم وجانب أساسي من تاريخ الجزائر منذ البداية ولغاية 1962.

ويدخل الكتاب في بؤرة اهتمام الباحثين والأساتذة المنشغلين بالدراسات والبحوث التاريخية؛ حيث يقع الكتاب ضمن نطاق تخصص علوم التاريخ والفروع قريبة الصلة من الجغرافيا والآثار والتاريخ الاجتماعي وغيرها من التخصصات الاجتماعية.

وبدأ عمار بوحوش التدريس في جامعة الجزائر منذ 1970، كما التحق بالتدريس في الجامعة الأردنية بعمان سنة 1983 وعمل أستاذا زائرا في جامعة دمشق سنة 1982.

وفي عام 1987 التحق بجامعة الكويت، ثم جامعة آل البيت بالمفرق، الأردنية أين اشتغل كرئيس قسم للعلوم الإدارية. وفي عام 2001 انضم إلى هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، المملكة العربية السعودية، واستمــر هنــاك حتى عـــــام 2006، مع العلم أنه الـــتحق بجــامعة ويسكـــــونســون بالولايات المتحدة الأمريكية كأستاذ زائر في السنة الدراسية 1991-1992.

الأستاذ عمّار بوحوش أول جزائري يحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية. كما أنه أول أستاذ يرقى إلى كرسي الأستاذية في العلوم السياسية، فضلا عن أنه الجزائري الوحيد الحائز على مرتبة الأستاذ الفخري في مجال تخصصه.

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