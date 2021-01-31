لقاح "رازي کوف بارس" الايراني لا يفقد فعاليته نتيجة التغيرات الجينية

واضاف اسحاقي الیوم الاحد على هامش مراسم توقيع مذكرة التفاهم لبدء التجارب السريرية للقاح كورونا التابع لمؤسسة رازي، ان هذا اللقاح هو بروتين مؤتلف سبايك لفیروس کوفید -19 ، مؤكدا انه يكافح الطفرات في فيروس كورونا .

واشار رئيس مؤسسة رازي الى موافقة لجنة الأخلاق الوطنية لإجراء اختبارات بشرية، وقال: تم أيضًا إنتاج دفعة من اللقاح ويجب اعتمادها من قبل منظمة الغذاء والدواء حتى يتم إصدار تصريح اختبار بشري، وبمجرد استلام التصريح سيتم البدء بتسجيل اسماء المتطوعين في الموقع الالكتروني للمؤسسة، ووفقًا للمعايير التي لا تتدخل فيها مؤسسة رازي، سيتم تعيين فريق التجارب السريرية من جامعة إيران للعلوم الطبية وستبدأ التجارب السريرية في غضون الاسابيع الثلاثة القادمة تحت اشراف هذه الجامعة.

وفي إشارة الى الاستقلالية التامة التي تتمتع مؤسسة رازي في صنع هذا اللقاح، قال اسحاقي: إن مشروع صنع لقاح "رازي كوف بارس" تم تنفيذه بشكل مستقل وفقط من قبل باحثين في مؤسسة رازي لأبحاث اللقاح وانتاج الامصال ، ونأمل أن يكون مثمرا.

وأوضح رئيس مؤسسة رازي تأثير هذا اللقاح على طفرات فيروس كورونا، وقال: جزء من الفيروس الذي يتم اختياره كمرشح للقاح لا يتحور وفي أجزاء أخرى إذا تحور فلن تكون هناك المشكلة وسيحتويها.

وبين إسحاقي مراحل تنفيذ التجربة السريرية للقاح "رازي كو بارس" وقال ستشمل المرحلة الأولى 133 متطوعًا حيث سيتم حقن اللقاح في البداية لـ 13 شخصًا خلال ثمانية أيام و إذا لم يكن هناك رد فعل خاص ، سيستمر الحقن في مجموعات من 20 إلى 120 شخصًا آخر. وان هذه المرحلة تستمر 23 يومًا والمرحلة الثانية للحقن ستستمر حوالي 4 إلى 5 أشهر ، وإذا نجحنا سندخل المرحلة الثالثة وسيصل اللقاح إلى الإنتاج.

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