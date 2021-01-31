تسجيل 70حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الأحد، انه تم تسجیل 6 الاف و 268 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و417 الفا و999 شخصا؛ من بينهم 3932 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 210 الفا و 51 شخصا لغایة الان،ولکن للاسف توفي70 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 959 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 285 الفا و 288 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

انتهی**3276