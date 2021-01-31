٣١‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٢١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84205745
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تسجيل 70حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 70حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/31 كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الأحد ملیون و417 الفا و 999 شخصا، وبوفاة 70 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 57 الفا و959 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الأحد، انه تم تسجیل 6 الاف و 268 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و417 الفا و999 شخصا؛ من بينهم 3932 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 210 الفا و 51 شخصا لغایة الان،ولکن للاسف توفي70 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 959 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 285 الفا و 288 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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