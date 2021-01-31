ظريف: إيران مستعدة لتسهيل الحوار بين طالبان والحكومة والفصائل الأفغانية

جاء ذلك خلال لقاء ظريف صباح اليوم (الأحد)، وفدا من طالبان برئاسة ملا برادر.

وأعرب ظريف عن ارتياحه لفكرة تشكيل حكومة شاملة تضم جميع المكونات والفصائل السياسية في أفغانستان، وصرح: "ان القرارات السياسية لا يمكن أن تتم في الفراغ، وتشكيل حكومة شاملة ينبغي أن يتم ضمن عملية تشاركية، مع الأخذ في الاعتبار الهياكل والمؤسسات والقوانين الأساسية مثل الدستور".

وفيما أكد ظريف استعداد الجمهورية الإسلامية لتسهيل الحوار بين طالبان والحكومة والفصائل الأفغانية، أضاف: "لقد اضطُهد الشعب الأفغاني الطيب وتسببت الحرب والاحتلال في أفغانستان في إلحاق أضرار جسيمة بشعب هذا البلد و آمل أن تكرسوا جل جهودكم على إنهاء معاناة الشعب وسحب ذريعة المحتلين في أقرب وقت ممكن من خلال إحلال السلام في أفغانستان".

يتبع..أ م د