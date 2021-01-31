مسؤول : الحكومة استثمرت 1.3 مليار دولار لتنمية ميناء جابهار

جاء ذلك في تصريح ادلى به كوهساري لمراسل "ارنا" اليوم الاحد خلال مراسم تدشين رافعتين كجزء من التعهدات الاستثمارية للهند داخل جابهار.

واضاف : ان قيام الهند على تنفيذ استثمارات بقيمة 8.5 مليون دولار في ميناء جابهار مدعاة للتقدير؛ داعيا الاخيرة الى تعزيز دورها وصولا الى 85 مليون دولار او اكثر من الاستثمارات في هذا الميناء.

واوضح المسؤول بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، ان تدشين الرافعتين بسعة 140 طنا من قبل شركة IPGL الهندية في ميناء جابهار اليوم، شكّل خطوة باتجاه تعزيز عمليات النقل عبر الحاويات وترانزيت السلع في هذا الميناء الايراني؛ مضيفا ان هناك رافعات اخرى على سلم الاعمال التي سيتم تدشينها في ميناء جابهار بنهاية العام الحالي (في 20 اذار / مارس 2021).

ولفت كوهساري، الى ان الجانب الهندي وفضلا عن التزامه بتعزيز البنى التحتية في جابهار، تعهد بتنفيذ مشاريع تسويقية وتنموية اخرى ليتسنى الاستفادة الملثى من كافة الطاقات المتاحة في هذا الميناء الستراتيجي.

انتهى ** ح ع