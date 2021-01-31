دبلوماسي هندي : نرغب في مزيد من الاستثمارات داخل ميناء جابهار

واضاف "سينغ"، في تصريح لمراسل "ارنا" على هامش مراسم تدشين الجزء الاول من استثمارات الهند في الميناء اليوم الاحد، "انني اضمن تعاون نيودلهي في سياق تطوير ميناء جابهار".

وتابع : لقد قامت الهند خلال العام الماضي بنقل 75 مليون طن من القمح عبر ميناء جابهار لتلبية احتياجات الشعب الافغاني؛ مبينا ان هذا الميناء يشكل بوابة الوصول الى اسيا الوسطى والتي تعود بالفائدة الى الجميع.

ولفت الدبلوماسي الهندي رفيع المستوى، الى ان دول اسيا الوسطى ترغب كثيرا في الانتفاع من فرص الترانزيت والنقل البحري المتاحة في ميناء جابهار.

وفيما اشار الى تعهد احدى الشركات الهندية بتوفير معدات الموانئ في جابهار، قال سينغ : انني تسلّمت رسالة مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية بشان ضرورة التسريع في وتيرة تجهيز الميناء، وسأقوم باتخاذ الاجراءات لتوفير الرافعات المطلوبة في هذا السياق.

واكد، ان نجاح ميناء جابهار يضمن نجاح البلدين ايران والهند، وفضلا عن توفير الاجهزة والدعم اللوجستي يستدعي التواصل مع جميع الاطراف المعنيين في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع