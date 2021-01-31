٣١‏/٠١‏/٢٠٢١ ٨:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84206236
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زلزال بقوة 4.9 ريختر يهزّ ضواحي كرمان وسط البلاد

زلزال بقوة 4.9 ريختر يهزّ ضواحي كرمان وسط البلاد

طهران / 31 كانون الثاني / يناير / ارنا – ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاحد، مدينة فارياب في محافظة كرمان (وسط البلاد).

وبحسب ما افاد به مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، فقد وقع هذا الزلزال عند الساعة السابعة و34 دقيقة و34 ثانية من مساء اليوم الاحد (31 يناير 2021).

وحدد المصدر نفسه، مركز زلزال فارياب بقوة 4.9 ريختر اليوم، عند التقاء خطي العرض الشمالي 28:15 والطول الشرقي 56:93 وفي عمق 21 كم عن سطح الارض.

كما اشار الى ان اقرب مناطق البلاد من مركز هذا الحادث هي مدينة فارياب التابعة لمحافظة كرمان على بعد 30 كم، وكل من مدينتي "سركز" و"زيارتعلي" بمحافظة هرمزكان (جنوب) على بعد 35 و54 كم.

ولم ترد لحد الان اي تقارير بشان الخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال بقوة 4.9 كم في ضواحي كرمان.

انتهى ** ح ع  

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