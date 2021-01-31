زلزال بقوة 4.9 ريختر يهزّ ضواحي كرمان وسط البلاد

وبحسب ما افاد به مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، فقد وقع هذا الزلزال عند الساعة السابعة و34 دقيقة و34 ثانية من مساء اليوم الاحد (31 يناير 2021).

وحدد المصدر نفسه، مركز زلزال فارياب بقوة 4.9 ريختر اليوم، عند التقاء خطي العرض الشمالي 28:15 والطول الشرقي 56:93 وفي عمق 21 كم عن سطح الارض.

كما اشار الى ان اقرب مناطق البلاد من مركز هذا الحادث هي مدينة فارياب التابعة لمحافظة كرمان على بعد 30 كم، وكل من مدينتي "سركز" و"زيارتعلي" بمحافظة هرمزكان (جنوب) على بعد 35 و54 كم.

ولم ترد لحد الان اي تقارير بشان الخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال بقوة 4.9 كم في ضواحي كرمان.

انتهى ** ح ع