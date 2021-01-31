مسؤول : لاخسائر بالارواح اثر الزلزال بقوة 4.9 ريختر في كرمان وسط البلاد

واعلن "علي نيك نفس" في تصريح له عقب وقوع الحادث، ان فرق التقييم تواصل عملها في مناطق الزلزال حاليا لتحديد كمية الخسائر المالية الناجمة عن الزلزال والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا.

وبحسب هذا المسؤول، فقد ضرب الزلزال منطقة "حور" الواقعة بمدينة فارياب؛ لافتا الى ان اهالي قرية "زهمكان" التابعة لهذه المنطقة ايضا شعروا بارتدادات الحادث.

واوضح : ان الزلزال وقع عند حدود محافظتي كرمان وهرمزكان (جنوب).

وضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاحد، مدينة فارياب في محافظة كرمان.

وبحسب ما افاد به مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، فقد وقع هذا الزلزال عند الساعة السابعة و34 دقيقة و34 ثانية من مساء اليوم الاحد (31 يناير 2021).

وحدد المصدر نفسه، مركز الحادث، عند التقاء خطي العرض الشمالي 28:15 والطول الشرقي 56:93 وفي عمق 21 كم عن سطح الارض.

كما اشار الى ان اقرب مناطق البلاد من مركز هذا الحادث هي مدينة فارياب التابعة لمحافظة كرمان على بعد 30 كم، وكل من مدينتي "سركز" و"زيارتعلي" بمحافظة هرمزكان على بعد 35 و54 كم.

انتهى ** ح ع