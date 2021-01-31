زلزال هرمزكان وكرمان يؤدي الى تصدعات في بعض المنازل

وقال حسن زادة في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان الزلزال الذي ضرب المنطقة مساء اليوم الاحد بقوة 4.9 ريختر قد ادى الى حدوث تصدعات في بعض المنازل في منطقة كوشا احمدي التابعة لمدينة حاجي آباد ومدينة رودان.

واضاف: ان التقارير الواصلة من فريق التقييم في المدينتين لم تسجل اي اضرار في القرى التابعة لهما.

وقال حسن زادة: ان عمليات التقصي جارية في الوقت الحاضر نظرا لاتساع نطاق منطقة الزلزال.

وافاد موقع رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب المناطق الواقعة بين محافظتي هرمزكان وكرمان في الساعة السابعة و 34 دقيقة و 34 ثانية بالتوقيت المحلي (الرابعة و 4 دقائق و 34 ثانية بتوقيت غرينتش) وفي عمق 21 كم من سطح الارض.

وكان مركز الزلزال على بعد 30 كم من مدينة فارياب بمحافظة كرمان و 35 كم من مدينة سركز و 54 كم من مدينة زيارت علي في هرمزكان.

انتهى ** 2342