٠١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:١٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84206384
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محافظ البنك المركزي: سعر العملة الاجنبية سينخفض

محافظ البنك المركزي: سعر العملة الاجنبية سينخفض

طهران / 1 شباط /فبراير /ارنا- اعتبر محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي، سعر العملة الاجنبية في السوق بانه يتاثر غالبا بالاجواء النفسية النابعة من القضايا السياسية والخارجية والحظر، معربا عن ثقته بان سعر العملة الاجنبية سينخفض.

وقال همتي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاحد: ان سوق العملة الاجنبية يواجه وتيرة انخفاض والاجواء النفسية السائدة في السوق تؤدي احيانا الى تذبذبات لكنني اعتقد بان سعر الدولار سينخفض الى ما تحت 200 الف ريال.   

واضاف: ان التغييرات في سوق العملة الصعبة متاثرة غالبا بالاجواء النفسية وتنخفض او ترتفع التوقعات احيانا وان هذه الاجواء تتبع القضايا السياسية والخارجية والحظر... ستتوازن التوقعات وتصبح ايجابية وينخفض سعر الدولار الى ما تحت 200 الف ريال.

وتابع محافظ البنك المركزي الايراني: كنا نشعر بالقلق من السيولة النقدية ونسعى ليكون نمو السيولة منطقيا. انني لا اؤمن بكبح سعر العملة الصعبة الا ان التوقعات ستتوازن وينخفض سعر الدولار الى ما تحت 200 الف ريال.

انتهى ** 2342

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