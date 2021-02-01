تصدير ما یزيد عن 374 ألف طن من الأسمنت الى أفغانستان

وأضاف محمد كوهكرد في مقابلة خاصة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء ( ارنا) اليوم الإثنين، بانه تم شحن هذه الكمية من الأسمنت في 17 ألف شاحنة وتم تصدير أكثر من 90٪ منها إلى هرات ثاني أكبر السوق الاقتصادية في افغانستان.

واعتبر المدير العام لجمارك دوغارون في تايباد الاسمنت من أهم مواد البناء التي يتم شحنها الى جمارك دوغارون لتصديرها الى أفغانستان.

وتابع كوهكرد أن تصدير الأسمنت إلى مختلف المحافظات الافغانية لعب دورًا مهمًا في توفير فرص العمل للشباب في تايباد.

وقال ان جمارك دوغارون تستحوذ على نحو 90% من حصة الصادرات الى افغانستان خاصة مدينة هرات.

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