٠١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٢٦ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84206585
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زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب محافظة هرمزکان

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب محافظة هرمزکان

طهران/1شباط/فبرایر/ارنا- ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر صباح الیوم الاثنین،مدينة سركز في محافظة هرمزكان جنوب البلاد.

وافاد مركز رصد الزلزال بجامعة طهران فقد وقع الزلزال عند الساعة  09:13:2  من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وحدد المصدر مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض 28:12 و الطول 56:89 درجة و في عمق 13 كيلومترات من سطح الأرض. و كانت مدينتا سركز و زيارتعلى على بعد 33 و 53 كم من هرمزكان اقرب مناطق البلاد من مركز هذا الحادث.

 ولم تصل لحد الان اي تقارير حول الخسائر المحتملة جراء هذا الزلزال.

وكان حاكم مدينة فارياب التابعة لمحافظة كرمان (وسط البلاد) قد اعلن  ان "الزلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر ضرب المدينة مساء امس الاحد حدود محافظتي كرمان وهرمزكان (جنوب).

انتى**3276

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