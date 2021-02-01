خطيب زاده: الحكومة الأفغانية على اطلاع بالمحادثات مع طالبان

طهران/ 1 شباط/ فبراير/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن الحكومة الإيرانية اضافة الى ان لديها علاقات رسمية مع الحكومة الافغانية، فانها ايضا تدعم إنجازاتها على عكس الدول الاخرى، وكل المحادثات التي اجرتها مع حركة طالبان كانت بطلب وباطلاع الحكومة الأفغانية .

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي صباح اليوم الاثنين مع وسائل الإعلام، هنأ خطيب زادة حلول الذكرى الثانية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، واشار الى جولة ظريف الاقليمية خلال الاسبوع الماضي. يتبع..