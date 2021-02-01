٠١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:١٨ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84206905
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تسجيل 79حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 79حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/1 شباط/فبرایر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الإثنین ملیون و424 الفا و 596 شخصا، وبوفاة 79 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 57 الفا و38 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الإثنین، انه تم تسجیل 6 الاف و 597 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و424 الفا و596 شخصا؛ من بينهم 3986 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 216 الفا و 305 اشخاص لغایة الان،ولکن للاسف توفي79 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 38 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 340 الفا و 259 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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