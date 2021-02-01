٠١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٠١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84207062
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وزير الطاقة: انتاج محطات الطاقة زاد 12 مرة مقارنة ببداية الثورة

وزير الطاقة: انتاج محطات الطاقة زاد 12 مرة مقارنة ببداية الثورة

طهران/ 1 شباط/ فبراير/ ارنا - قال وزير الطاقة رضا أردكانيان، أن محطات الطاقة الكهربائية كانت تنتج 7 الاف ميغاواط قبل 42 عاما ، وارتفع الانتاج حاليا الى 85 الف ميغاواط لتسجل نموا بنحو 12 مرة.

واضاف اردكانيان اليوم الاثنين ، أن ايران بعد الولايات المتحدة وروسيا واليابان، هي الدولة الرابعة في العالم باستخدام الغاز للمحطات وهو من أنظف أنواع الوقود، لانتاج الطاقة  الكهربائية.

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