وزير الطاقة: انتاج محطات الطاقة زاد 12 مرة مقارنة ببداية الثورة

واضاف اردكانيان اليوم الاثنين ، أن ايران بعد الولايات المتحدة وروسيا واليابان، هي الدولة الرابعة في العالم باستخدام الغاز للمحطات وهو من أنظف أنواع الوقود، لانتاج الطاقة الكهربائية.
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طهران/ 1 شباط/ فبراير/ ارنا - قال وزير الطاقة رضا أردكانيان، أن محطات الطاقة الكهربائية كانت تنتج 7 الاف ميغاواط قبل 42 عاما ، وارتفع الانتاج حاليا الى 85 الف ميغاواط لتسجل نموا بنحو 12 مرة.
واضاف اردكانيان اليوم الاثنين ، أن ايران بعد الولايات المتحدة وروسيا واليابان، هي الدولة الرابعة في العالم باستخدام الغاز للمحطات وهو من أنظف أنواع الوقود، لانتاج الطاقة الكهربائية.
انتهى** 2344
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