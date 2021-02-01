وزير الطاقة: انتاج محطات الطاقة زاد 12 مرة مقارنة ببداية الثورة

واضاف اردكانيان اليوم الاثنين ، أن ايران بعد الولايات المتحدة وروسيا واليابان، هي الدولة الرابعة في العالم باستخدام الغاز للمحطات وهو من أنظف أنواع الوقود، لانتاج الطاقة الكهربائية.

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