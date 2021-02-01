الجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر الانظمة استقلالا في العالم

وفي تصريحه باجتماع المجلس القضائي الاعلى اليوم الاثنين، اشار حجة الاسلام رئيسي الى حلول "عشرة الفجر المباركة" (1 الى 11 فبراير)، وانصار الثورة الاسلامية يوم "22 بهمن" (11 فيراير 1979) بقيادة الامام الخميني (رضوان الله تعالى عليه).

واكد رئيس جهاز القضاء : اننا لو اردنا ان نشرح البنى التحتية لفكر الامام الراحل، تكفينا الاشارة الى مقولته الحكيمة، "ان العالم في حضرة الباري تعالى".

واوضح، ان هذه الرؤية، تتيح للانسان نعمة "الاتكال على الله" و"والاعتداد بالذات"، باعتبارهما شرطين اساسين لبلوغ النجاج وتحقيق الانتصارات.

واعتبر حجة الاسلام رئيسي، احياء ذكرى "عشرة الفجر المباركة" في كل عام، بمثابة اداء الشكر على نعم الله تعالى الذي فضل على شعبنا، بالاستقلال والحرية وارساء نظام الجمهورية الاسلامية.

وتابع، ان الاستقلال هو اكبر انجازات الجمهورية الاسلامية، باعتبارها اكثر الانظمة استقلالا في الكرة الارضية اليوم؛ مبينا ان استقلالنا هذا منبثق عن حرية الشعب وفي الوقت نفسه يصون هذه الحرية الشعبية في البلاد.

ونوه رئيس السلطة القضائية ايضا، الى ان "الاعداء سعوا على مدى 42 عاما لتجريدنا عن حريتنا واستقلالنا وفي المقابل فرض ثقافتهم وافكارهم وارائهم علينا، لكن شعبنا الابي اراد ان يبقى حرا ومستقلا وان يكون الله حاكما عليه".

واكد رئيسي، ان الارادة القائمة على النصر الالهي ستكون منتصرة في ساحات النضال قطعا.

انتهى ** ح ع