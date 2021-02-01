٠١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٧:٣٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84207519
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قاليباف : الثورة الاسلامية غيّرت النظرة السائدة تجاه المراة في العالم

قاليباف : الثورة الاسلامية غيّرت النظرة السائدة تجاه المراة في العالم

طهران / 1 شباط /فبراير / ارنا–قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" : ان نهضة الامام الخميني (ره) الخالدة عزّزت حضور المراة في مجالات الحياة كافة؛ مبينا ان حضور النساء في مرحلة ما بعد الثورة الاسلامية لا يقارن بما كان عليه قبل الثورة التي غيّرت النظرة السائدة في العالم تجاه المراة.

وعلى اعتاب ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (س) وحلول يوم المراة في ايران، التقى قاليباف اليوم الاثنين، بالكوادر النسائية العاملة في مجلس الشورى الاسلامي.

وهنأ رئيس البرلمان بهذه المناسبة الغراء وايضا حلول "عشرة الفجر المباركة" (1 الى 11 فبراير من كل عام) حيث الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979.

وقال رئيس البرلمان : انني على يقين، بأن الثورة الاسلامية ادّت الى تحول كبير في النظرة السائدة تجاه المراة، خلافا لدور سائر الحركات في العالم؛ مبينا ان ذلك ينبع من ايمان الامام الخميني (ره) الراسخ بالسنن الالهية.

انتهى ** ح ع

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