إيران لديها ترخيص من منظمة الصحة العالمية لإنتاج اللقاحات

وفي تصريح للمراسلين، اليوم (الإثنين)، أضاف شانه ساز، ان إيران كرست جهودها بشكل أساسي على إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19. ولحسن الحظ فإن وزير الصحة وبفضل خبرته في هذا المجال يشرف بصورة مباشرة على إنتاج اللقاح في البلاد في المرحلة الأولى، وعلى استيراده في المرحلة الثانية. وان إيران لن تستورد بأي حال من الأحوال لقاح لا يستخدم في بلد المنشأ. وان الخبر المتداول بهذا الخصوص محض كذب وفبركة.

وتابع، ان اللقاح الذي تتم مناقشته حاليا هو لقاح روسي، اجتاز المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ أو EUL من 15 دولة. وبالإضافة إلى استخدامه في بلد المنشأ، اشترت اللقاح دول أخرى بما في ذلك البرازيل والأرجنتين والجزائر وحتى الاتحاد الأوروبي.

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