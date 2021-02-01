الخارجية تحذر الرعايا الايرانيين من السفر الى ميانمار

ونقلت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاثنين، عن "خطيب زادة" قوله نظرا للتطورات الاخيرة في ميانمار : ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تايلاند باعتبارها السفارة المعتمدة في ميانمار ايضا، كانت على تواصل خلال جائحة كورونا من العدد القليل من الرعايا الايرانيين المتواجدين في هذا البلد وساعدتهم على مغادرة ميانمار.

واضاف : ان آخر مواطن متواجد في هذا البلد، هي سيدة ايرانية حيث تبذل سفارة الجمهورية الاسلامية الجهود للاطمئنان على سلامتها وامنها، وايضا مساعدة هذه المواطنة في مغادرة ميانمار.

ونصح متحدث الخارجية الايرانية، المواطنين بعدم التوجه الى ميانمار لغاية عودة الظروف الصحية والامنية الى طبيعتها هناك؛ كما دعا الرعايا الإيرانيين الذين قد يكونون متواجدين في هذا البلد، بان يبلغوا في أقرب وقت ممكن سفارة الجمهورية الاسلامية في تايلاند عن وضعهم ومطالبهم المحتملة لكي تصلهم المساعدة اللازمة.

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