٠١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٣٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84207616
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ضبط طن و 340 كغم من المخدرات في محافظة هرمزكان جنوب ايران

بندرعباس/ 1 شباط/فبراير /ارنا- اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة هرمزكان جنوب ايران العميد غلام رضا جعفري عن تفكيك عصابة لتهريب المخدرات وضبط شحنة كبيرة من المخدرات منها بزنة طن و 340 كغم في ميناء لنكة بهذه المحافظة الواقعة جنوب ايران.

وقال العميد جعفري في تصريح صحفي اليوم الاثنين: ان قوى الامن الداخلي وفي ضوء المعلومات الواصلة اليها اطلعت بان عصابة تعتزم تهريب شحنة كبيرة من المخدرات من جنوب شرق البلاد الى المناطق الوسطى.

واضاف: انه بناء على هذه المعلومات كثفت شرطة مكافحة المخدرات دورياتها في المنطقة وتمكنت من رصد المهربين واصدرت لهم امر التوقف الا انهم لاذوا بالفرار حيث تمت ملاحقتهم ومن ثم القبض عليهم في مكان اختفائهم في ضواحي قرية بستانة التابعة لميناء لنكة بالمحافظة.

واضاف: انه تم ضبط طن و 340 كغم من المخدرات من هذه العصابة حيث كانوا قد اخفوها في حفرة حفروها لهذا الغرض قبل اعتقالهم.

وقال ان العصابة مؤلفة من 4 مهربين حيث تم تسليمهم للسلطات القضائية المختصة للمحاكمة.

انتهى ** 2342

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