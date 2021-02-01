ضبط طن و 340 كغم من المخدرات في محافظة هرمزكان جنوب ايران

وقال العميد جعفري في تصريح صحفي اليوم الاثنين: ان قوى الامن الداخلي وفي ضوء المعلومات الواصلة اليها اطلعت بان عصابة تعتزم تهريب شحنة كبيرة من المخدرات من جنوب شرق البلاد الى المناطق الوسطى.

واضاف: انه بناء على هذه المعلومات كثفت شرطة مكافحة المخدرات دورياتها في المنطقة وتمكنت من رصد المهربين واصدرت لهم امر التوقف الا انهم لاذوا بالفرار حيث تمت ملاحقتهم ومن ثم القبض عليهم في مكان اختفائهم في ضواحي قرية بستانة التابعة لميناء لنكة بالمحافظة.

واضاف: انه تم ضبط طن و 340 كغم من المخدرات من هذه العصابة حيث كانوا قد اخفوها في حفرة حفروها لهذا الغرض قبل اعتقالهم.

وقال ان العصابة مؤلفة من 4 مهربين حيث تم تسليمهم للسلطات القضائية المختصة للمحاكمة.

انتهى ** 2342