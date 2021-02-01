٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84207699
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باكستان: علاقاتنا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية طيبة

باكستان: علاقاتنا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية طيبة

اسلام اباد / 2 شباط / فبراير /ارنا- اعتبر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي زيارات وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى اسلام آباد مؤشرا الى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين.

وافادت "ارنا" نقلا عن مصادر رسمية باكستانية امس الاثنين: ان وزير الخارجية شاه محمود قريشي حضر اجتماع البرلمان للرد على اسئلة النواب حول مستوى العلاقات الراهنة بين باكستان والدول الجارة في الخليج الفارسي والسياسات العامة للحكومة.

وقال قريشي: ان باكستان تحظى بعلاقات جيدة جدا مع جيرانها ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية الا ان التوترات مازالت قائمة مع الهند.

واضاف: ان علاقات باكستان مع جميع الدول والجوار ما عدا الهند هي في مستوى جيد ورغم ان اسلام آباد تطمح الى علاقات طبيعية مع نيودلهي لكنها (اسلام آباد) لا تساوم على حساب قضية كشمير.

وتابع وزير الخارجية الباكستاني: ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف زار اسلام اباد رسميا (منذ بدء اعمال الحكومة الباكستانية الحالية اي اقل من 3 اعوام) 4 مرات بما يؤشر الى العلاقات الطبية مع هذا البلد الجار.

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