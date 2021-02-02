أنصار الله: التجربة الصاروخية الإيرانية أثبتت أن الحصار يمكن أن يتحول إلى فرصة

واضاف عبدالسلام في تغريدة لهُ إن "التجربة الصاروخية الجديدة لإيران الدولة المحاصرة منذ عقود رسالةٌ بالغة الأهمية للصديق وللعدو بأن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار".

وأكد أن التجربة الإيرانية أثبتت أن الحصار ليس قدرا، وممكن أن يتحول إلى فرصة، وقد فعلت إيران ذلك، ودول أخرى تغلبت على حصار أمريكا وحولت عقوباتها إلى أضحوكة.

واختبرت إيران، امس الإثنين، تجربة إطلاق الصاروخ "ذو الجناح" المخصص لأغراض بحثية والذي انتج على ايدي العلماء الاخصائيين في مجال الصناعات الفضائية بوزارة الدفاع الايرانية.

وأوضح المتحدث باسم وحدة الفضاء الخارجي في وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني، في تصريح صحفي، أن حاملة الأقمار الصناعية "ذو الجناح" مزود بمحرك يعمل على الوقود الصلب والسائل.

وأضاف أن الصاروخ قادر على حمل قمر صناعي يزن 220 كغ إلى مدار يبعد 500 كم عن سطح الأرض.

وأشار حسيني إلى أن من أهم إنجازات هذه التجربة الفضائية هو التوصل لاقتناء أقوى محرك يعمل بالوقود الصلب وبقوة دفع تزيد عن 750 طنا.​​​​​​​

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