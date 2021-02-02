٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84207919
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رئيس السلطة القضائية:

الإمام الخميني قدس سره جسد مفاهيم و قيم العدالة في المجتمع

الإمام الخميني قدس سره جسد مفاهيم و قيم العدالة في المجتمع

طهران/ 2 شباط/فبراير/ارنا- قال رئيس السلطة القضائية ان الإمام الخميني (ره) جسد قيم ومفاهيم العدالة في المجتمع الايراني واكد على ضرورة مكافحة الظلم ومقارعة الاستكبار.

وبالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية وايام عشرة الفجر، حضر حجة الاسلام ابراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء مرقد الامام الخميني (ره) لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني الراحل.

واشار الى وحدة الدين والسياسة في كلام الامام الخميني (ره) و فكره واضاف ان فصل الدين عن السياسة اسفر عن كثير من المشاكل بما فيها الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني على مدى سبعين عاما وانتاج رؤوس نووية وكثير من الاعتداءات.

وتابع بالقول ان الامام الخمنيي (ره) قام بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران باحياء روح العدالة والتضحية والشهادة وتحمل المسؤولية ومقارعة الاستكبار  بين ابناء الشعب الايراني وجسد مفهوم وحدة الدين و السياسة.

انتهى ** 1453

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