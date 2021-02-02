میناء الشهيد رجائي اكبر واهم ميناء تجاري في ايران

ویقع ميناء الشهيد رجائي في شواطئ مضيق هرمز ویعتبر أکبر میناء حاویات في البلاد بطاقة ستة ملایین حاویة سنویا و تبلغ مساحته 2400 هکتار.

البوابة الذهبية في ترانزيت السلع

وفی اشارة الى الدور الهام لميناء الشهيد رجائي في الإقتصاد الإيراني کان رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني قد وصفه بانه میناء هام واستراتيجي يلعب دورا وطنيا في البلاد وان تطويره سيجعله مركزا للنقل وترانزيت السلع الي الدول التي تقع شمالي وشرقي إيران.

وکان قد لفت الى ان ميناء الشهيد رجایي هو البوابة الذهبية الذي يستوعب 53٪ من الصادرات والواردات و 70٪ من النقل، ويتم من هذا الميناء ترانزيت وتفريغ وشحن حوالي 85٪ من السلع المحملة بالحاويات من جميع أنحاء موانئ البلاد.

الملفت ان المرحلة الثالثة من مشروع تطوير قسم الحاويات في ميناء الشهيد رجائي انطلقت قبل عامين بهدف زيادة قدرة استيعاب الميناء من 5 ملايين و700 ألف حاوية إلي 8 ملايين حاوية. ویهدف المشروع الذي یستغرق ثلاث سنوات الى استيعاب السفن العالمية العملاقة.

اضافة الى ذلك تشمل الخطط الإنمائية لتطوير الفعاليات النفطية في ميناء الشهيد رجائي تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية عن طريق إستقطاب المستثمرين في ميناء الخليج الفارسي الذي يعتبر القسم النفطي من ميناء الشهيد رجائي وكذلك إنشاء ثلاثة أرصفة نفطية جديدة بهذا الميناء خلال العام الإيراني الجاري.

وتعتبر المنتجات البتروكيماوية والمواد التعدينية والمكسرات والقطن والكبريت من اهم صادرات الميناء الى شرق آسيا ووسطها واوروبا.

وتکمن اهمية الميناء في مجال النقل في موقعه الجغرافي حيث یقع في الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله اكثر من الفين كيلومتر في جنوب ايران ويقع في ممر الـ شمال – جنوب ويتمتع بالبني التحتية المناسبة ويتميز بقربه من شبكة السكك الحديدية وكذلك طريق الحرير ويجري فيه تبادل السلع مع اكثر من 80 ميناء في العالم و كل ذلك يتيح فرص حقيقية للتجارة عبر هذا المیناء خاصة علي مستوى الترانزيت.

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