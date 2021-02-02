تسجيل 72حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء، انه تم تسجیل 6 الاف و 820 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و431 الفا و416 شخصا؛ من بينهم 3865 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 223 الفا و 197 اشخاص لغایة الان،ولکن للاسف توفي 72 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 110 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 394 الفا و 967 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

انتهی**3276