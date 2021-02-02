٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٥:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84208821
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السفير الايراني في فيينا : تركيب اجهزة طرد مركزي جديدة في نظنز وفردو

السفير الايراني في فيينا : تركيب اجهزة طرد مركزي جديدة في نظنز وفردو

لندن / 2 شباط / فبراير / ارنا – اعلن سفير ومندوب ايران الدائم في فيينا "كاظم غريب ابادي"، عن تركيب اجهزة طرد مركزي جديدة في محطتي نظنز وفردو النوويتين؛ مبينا ان هذا الاجراء تم في سياق خطوات ايران لتخفيض التزاماتها المدرجة في الاتفاق النووي.

واضاف "غرب ابادي" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر : انني اذ اتوجه بالشكر الى العلماء النوويين الكادحين في بلادنا، اعلن بانه تم تركيب سلسلتين تضم 348 عددا من اجهزة الطرد المركزي من طراز (اي.ار.2.ام) في محطة نظنز بنجاح؛ مبينا ان سعة الاجهزة الجديدة تفوق نحو اربعة اضعاف سعة الاجهزة من طراز (اي.ار.1)،  وان العمل باستخدام اجهزة (يو.اف.6) قائم هناك ايضا. 

كما اشار السفير غريب ابادي في تغريدته، الى "بدء عملية تركيب سلسلتين من اجهزة الطرد المركزي-  فئة (اي .ار.6) في محطة فردو"؛ مؤكدا ان هناك المزيد من اجهزة الطرد المركزي الجديدة على الابواب. 

ونوه في الوقت نفسه، بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال بامكانها مواصلة مهامها المتعلقة بالتحقق من السلمية والاطلاع على التقدم المخطط له في هذا المجال.

انتهى ** ح ع 

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