السفير الايراني في فيينا : تركيب اجهزة طرد مركزي جديدة في نظنز وفردو

واضاف "غرب ابادي" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر : انني اذ اتوجه بالشكر الى العلماء النوويين الكادحين في بلادنا، اعلن بانه تم تركيب سلسلتين تضم 348 عددا من اجهزة الطرد المركزي من طراز (اي.ار.2.ام) في محطة نظنز بنجاح؛ مبينا ان سعة الاجهزة الجديدة تفوق نحو اربعة اضعاف سعة الاجهزة من طراز (اي.ار.1)، وان العمل باستخدام اجهزة (يو.اف.6) قائم هناك ايضا.

كما اشار السفير غريب ابادي في تغريدته، الى "بدء عملية تركيب سلسلتين من اجهزة الطرد المركزي- فئة (اي .ار.6) في محطة فردو"؛ مؤكدا ان هناك المزيد من اجهزة الطرد المركزي الجديدة على الابواب.

ونوه في الوقت نفسه، بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال بامكانها مواصلة مهامها المتعلقة بالتحقق من السلمية والاطلاع على التقدم المخطط له في هذا المجال.

انتهى ** ح ع