مسؤول : الحمولة الاولى من لقاح كورونا الروسي تصل البلاد الخميس القادم

واوضح "ذيبخش" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء، ان شحنات لقاح كورونا المستورد (من روسيا) ستنقل على متن 3 رحلات جوية، وذلك بدءاً من اليوم الخميس القادم حيث تصل الشحنة الاولى من هذا اللقاح الى ايران.

واضاف : ان شركة ماهان الايرانية للطيران، اعلنت استعدادها لنقل الشحنة الاولى من لقاح كورونا الروسي الى البلاد؛ مضيفا ان الطائرة التابعة لهذه الشركة ستحط الخميس القادم بمطار الامام الخميني (ره) في طهران قادمة من موسكو، على ان يتم تسليم حمولة اللقاح الاولى الى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية.

وتابع القول : كما اعلنت شركة الخطوط الجوية الايرانية (هما)، استعدادها لنقل الحمولتين الاخريين؛ لافتا الى ان الرحلات الجوية المتجهة من روسيا الى طهران تستغرق نحو 4 ساعات، وان وزارة الطرق الايرانية اتخذت كافة الاجراءات والامكانات المناسبة لنقل حمولات اللقاح الى البلاد.

انتهى ** ح ع

