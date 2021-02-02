سفير التشيك يبحث مع عمدة طهران التعاون في مجال النقل العام ومكافحة كورونا

ودعا حناجي في هذا اللقاء، الى تعاون براغ وطهران في مجالات تطوير اسطول النقل العام داخل المدينتين.

واشار الى حملة "ايام الثلاثاء من دون العربات" التي ترعاها بلدية طهران في سياق برامج حماية البيئة داخل البلاد؛ داعيا "ريختار" للمشاركة في هذه الحملة؛ وقد لقيت الدعوة ترحيبا من جانب السفير التشيكي.

كما تطرق عمدة طهران الى الحظر الامريكي المفروض على البلاد، قائلا : ان الشعب الايراني يواجه في ان واحد الحظر وجائحة كورونا؛ الامر الذي فرض عليه ظروفا اقتصادية قاسية جراء التداعيات الناجمة عن هاتين الازمتين.

من جانبه، اشاد السفير التشيكي لدى ايران، بالمعالم الجميلة في العاصمة طهران؛ داعيا حناجي للقيام بزيارة براغ والتعرف عن كثب على طاقات العاصمة التشيكية في مجال النقل العام.

وفيما اعرب عن ترحيبه للتعاون الثنائي في مجال تطوير النقل العام، قال ريختار : ان جمهورية التشيك تمتلك خبرة انتاج قطارات النقل داخل المدن والحافلات الكهربائية، هي مستعدة لكي تتقاسم خبراتها مع طهران في هذا الخصوص.

واضاف السفير التشيكي : ان طهران تمتلك خبرات جيدة في مجال مكافحة فيروس كورونا؛ متطلعا الى زوال هذا المرض من المجتمعات الانسانية.

وحول الحظر الامريكي، اكد ريختار على موقف التشيك الرافض لهذه السياسية؛ متطلعا الى زوال الحظر في عهد الادارة الامريكية الجديدة، وتوفر ارضيات التعاون بين طهران وبراغ اكثر فاكثر.

انتهى ** ح ع

