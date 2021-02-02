٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٨:٢٦ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84209007
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خلال لقائه الممثل الخاص لإيران في شؤون أفغانستان؛

عبد الله عبد الله يثمن موقف إيران المبدئي من السلام في أفغانستان

عبد الله عبد الله يثمن موقف إيران المبدئي من السلام في أفغانستان

كابول/2 شباط/فبراير/إرنا- التقى رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، خلال لقائه اليوم (الثلاثاء)، الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني في شؤون أفغانستان، محمد إبراهيم طاهريان، وأعرب عن شكره لإيران على موقفها المبدئي من السلام في أفغانستان.

وناقش عبد الله وطاهريان الزيارة الأخيرة لوفد طالبان الى طهران وعملية السلام الأفغانية، حسب بيان صحفي صادر عن مكتب المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية.

ونقل البيان عن طاهريان قوله، "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت لوفد طالبان أن لا حل عسكريا للقضية الأفغانية وضرورة تسوية المشكلة في أفغانستان عبر المفاوضات وتشكيل حكومة شاملة".

وفيما أعرب عبد الله عبد الله عن تقديره للموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بمحادثات السلام في أفغانستان والقضايا ذات الصلة، أكد أهمية التوصل الى إجماع إقليمي ودولي، مشددا على دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضمان السلام.

كما بحث الجانبان الوضع السياسي في أفغانستان ومحادثات الدوحة ودور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في احلال السلام في أفغانستان.

هذا وزار مؤخرا وفد من المكتب السياسي لحركة طالبان إلى طهران حيث التقى بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمن فيهم أمين مجلس الأمن القومي، ووزير الخارجية الإيراني، لمناقشة عملية السلام الأفغانية.

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