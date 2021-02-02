كوريا الجنوبية ترحب بإفراج إيران عن طاقم السفينة المحتجزة

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان نقلته وكالة يونهاب، إن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشوي جونغ غون، اتصل اليوم (الثلاثاء) بنائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، سيد عباس عراقجي، وطالب بالإفراج عن القبطان والسفينة المحتجزة، مرحبا بقرار طهران بهذا الشأن.

وذكر البيان: "بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين البلدين، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن طاقم ناقلة التفط الكورية الجنوبية المحتجزة".

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في وقت سابق من اليوم، أن طاقم السفينة الكورية التي احتجزت بتهمة التسبب في تلوث بيئي في الخليج الفارسي، حصل على الإذن بمغادرة البلاد في خطوة إنسانية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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