مسؤول : بدء عملية المسح في نهر هيرمند لتسليم حصة ايران من مياه النهر  

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، تطلع "بزرك زادة" الى انجاز عملية رسم الخرائط هذه بحلول الشهر المقبل.

واوضح، ان وفدا افغانيا يضم 20 شخصا يزور البلاد حاليا وسيتجه الى مدينة زابل (في محافظة سيتان وبلوجستان –جنوب شرقي البلاد) ليقوم بالتعاون مع الخبراء الايرانيين بعمليات المسح تحت حماية قوات حرس الحدود الايراني والافغاني.

وفي معرض الاشارة الى نتائج الاجتماع الاخير بين الجانبين الايراني والافغاني في سيستان وبلوجستان حول نهر هيرمند، قال بزرك زادة : ان هذا الاجتماع ضم ممثلين عن العديد من الجهات بما فيها وزارات الداخلية والطاقة والخارجية والدفاع، الى جانب قوات حرس الحدود ومسؤولي المحافظات الحدودية من كلا البلدين.

كما نوه الى ان الهدف من عملية رسم الخرائط في نهر هيرمند الحدودي الذي بدات المفاوضات بشانه منذ اكثر من عام، هو توفير الاجهزة المناسبة التي تتيح امكانية تسليم حصة ايران من مياه النهر.

وتابع : ان هذه الاجهزة يجب ان تكون حديثة ليتسنى التحقق من تحديد حصة ايران بناء على اتفاقية نهر هيرمند الموقعة عام 1972.

انتهى ** ح ع

