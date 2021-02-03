طهران وكوالالمبور تتطلعان لتعزيز التعاون المشترك

وبحسب وكالة إرنا من بلدية طهران، قال "بيروز حناجي" في لقاء مع سفير ماليزيا لدى إيران اليوم الأربعاء، في إشارة إلى تاريخ الصداقة بين إيران وماليزيا، إن ماليزيا دولة إسلامية و كانت قبل تفشي فيروس كورونا من أفضل الوجهات السياحية للإيرانيين.

ولفت الى تجارب ماليزيا في مجال السياحة و ادارة الازمات عند الكوارث الطبيعية،أضاف حناجي: ان طهران، بالإضافة إلى المشاكل المشتركة بين جميع المدن الكبرى، مثل تلوث الهواء وحركة المرور، تواجه مشاكل اخرى مثل حدوث الزلازل لذلك ترغب طهران في تبادل الخبرات والتعاون مع كوالالمبور في مجال إدارة الأزمات.

من جانبه اشار سفير ماليزيا "داتو رستم يحيى" إلى تاريخ العلاقات الودية بين بلاده و ايران و اعرب عن امله بأن الغاء الحظر الفروض ضد إيران قريبًا وأن تتمكّن إيران وماليزيا من تعزيز التعاون المشترك.

وأضاف السفير الماليزي، ان بلاده تستضيف حاليًا طلابًا إيرانيين وترحب بوجودهم في ماليزيا.

وشدد داتو رستم يحيى، على التعاون بين عاصمتي البلدين في حل مشاكلهما واضاف ان كوالالمبور ترغب في تعزيز التعاون المشترك اكثر فاكثر.

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