وزير الاقتصاد الارميني : التنمية التجارية مع ايران هي على سلم اولوياتنا

وأشار وهان كروبيان في مقابلة حصرية مع وكالة انباء إرنا الى التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك مع ايران في جميع المجالات خلال زيارته الى طهران ، مضيفا: تقرر خلال الزيارة تسريع تنفيذ جميع الاتفاقيات المبرمة في المجال التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين كي يتم تنفيذ المشاريع المتفق عليها باسرع وقت ممكن ولاجل ذلك تم تعيين مجموعة عمل بهذا الشأن تضم خبراء البلدين.

وأكد كروبيان على ضرورة تطوير العلاقات بين إيران وأرمينيا، وقال: خلال لقاء الناشطين الاقتصاديين الايرانيين، تم التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات مهمة لتوسيع جميع القضايا المتعلقة بالتبادلات التجارية والثقافية بين البلدين.

واشار وزير الاقتصاد الارميني الى تنمية التبادل التجاري بين البلدين وقال: ستشارك مجموعة من خالقي فرص العمل والمعنيين بالشؤون التجارية بارمينيا في معرض يقام في اصفهان الشهر القادم. كما تم التخطيط لتنظيم ملتقى اقتصادي في ارمينيا.

ولفت كروبيان الى ان ارمينيا تعتبر المفاوض الرئيسي لانضمام ايران للاتحاد الاوراسي بصفة عضو كامل وقال: ان هذه المفاوضات ستقام الشهر القادم ونحن على استعداد لتحقيق هذا الامر على وجه السرعة.

ووصل وزير الاقتصاد الأرميني إلى طهران الاسبوع الماضي، لإجراء مشاورات من أجل زيادة مستوى العلاقات التجارية بين البلدين.

وبحث كروبيان خلال زيارته إلى إيران التي استمرت خمسة أيام، مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وزير الصناعة والمعادن والتجارة ووزير الطاقة ومحافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والمالية ومساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا ورئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى النشطاء الاقتصاديين الأرمن في طهران وزار مصنع سيناجين ومصنع ميهن للألبان.

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