الرئيس روحاني يتحدث عن أهمية دور المرأة على الصعيدين السياسي والاجتماعي

وفي جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، الذي يصادف ذكرى ولادة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها ) والامام الخميني (رض) ويوم المرأة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية ، قال الرئيس روحاني إن سيرة النبي (ص) وائمة الهدى والسيدة الزهراء تحظى باهمية كبيرة لدينا ، لان هذه السيرة هي نموذج وقدوة حياتنا ، مضيفا ان لفاطمة الزهراء (س) ميزة خاصة تجعلها قدوة للنساء في مجتمعنا.

وبهذه المناسبة استعرض روحاني دور المرأة في الساحة السياسية في البلاد قبل وبعد انتصار الثورة الاسلامية ، مشيرا الى انها تحركت جنبا الى جنب مع الرجل في صنع الملحمة السياسية ، وشاركت في كل الفعاليات والنشاطات ومن بينها الانتخابات حيث شاركت بدور هام في هذا المجال ، كما تطرق الى المناصب والمسؤوليات التي انيطت بالمرأة في جميع المجالات حتى باتت اليوم سفيرة في عواصم العالم تمثل الجمهورية الاسلامية.

كما تحدث عن جوانب من الدور الهام للأمام الخميني (رض) في انتصار الثورة الاسلامية في ايران التي أسست لأول مرة نظام سيادة الشعب في اطار التشريعات الاسلامية.

وأكد روحاني : أننا فخورون بثورتنا الاسلامية ولابد أن نحافظ عليها لتواصل السير في نهج الامام وطريق الحق ولن نسمح لأحد بحرفها عن هذا المسار.

انتهى** 2344