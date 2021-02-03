وزير الدفاع : نتابع تطوير تكنولوجيا الطائرات الحربية

واضناف العميد حاتمي على هامش المعرض الدولي للصناعات الجوية في الهند، ان الصناعات الجوية في ايران ، وعلى رغم الحظر الظالم حققت انجازات ممتازة ، واستطاعت بجهود شبابها ومتخصصيها المحليين ان تتوصل لمنتجات داخلية جيدة كطائرة كوثر الخفيفة وانواع المروحيات والدرونات ، مشيرا الى أن آفاقا واعدة تنتظر الصناعات الجوية في البلاد بفضل الطاقات الداخلية المتخصصة.

ولدى تفقده لمعرض الصناعات الجوية الدولي في الهند ، قال العميد حاتمي ان هذا المعرض يشير الى أن الهند انطلقت في حركة جادة وتقنيات عالية في الصناعات الجوية وانها وظفت طاقاتها الداخلية وقطاعها الخاص لتحقيق تطور ملحوظ في هذا المجال.

وكان العميد حاتمي وصل الى نيودلهي اليوم بدعوة رسمية من نظيره الهندي للمشاركة في اجتماع وزراء الدفاع للدول المطلة على المحيط الهندي.

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