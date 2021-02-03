٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٤٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84209970
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تسجيل 79حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 79حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/3 شباط/فبرایر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و438 الفا و 286 شخصا، وبوفاة 79 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و189 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم تسجیل 6 الاف و 870 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و438 الفا و286 شخصا؛ من بينهم 3838 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 229 الفا و 391 اشخاص لغایة الان، ولکن للاسف توفي 79 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 189 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و449 الفا و 658 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان

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