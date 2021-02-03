قائد الثورة: الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الاسلامية

جاء ذلك خلال استقبال سماحته اليوم (الاربعاء) جمعا من منشدي مناقب أهل البيت عليهم السلام، عبر الفيديو كونفرانس، بمناسبة الذكرى المباركة لمولد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.

واعرب سماحة آية الله الخامنئي عن تبريكاته بعيد ميلاد فاطمة الزهراء (س) والاحتفال بمناسبة يوم المرأة والأم، وكذلك ذكرى ولادة الإمام الخميني (رض) وعشرة الفجر المباركة، وتطرق الى شخصية فاطمة الزهراء (س)، بضعة الرسول الكريم (ص) وزوجة امير المؤمنين الإمام علي (ع) ودورها البارز.

وأضاف سماحة قائد الثورة الإسلامية، ان دعايات العالم الغربي وأكاذيبهم العلنية تركز على أن الإسلام والحجاب الإسلامي يعوقان نمو المرأة في المجتمع.

وأكد: ان هذه أكذوبة واضحة والسبب الواضح هو حالة المرأة في الجمهورية الإسلامية.

وأشار إلى الاختلاف الجوهري بين رؤية الإسلام والغرب تجاه المرأة، مضيفا، "ان نظرة الإسلام والجمهورية الإسلامية للمرأة نظرة اجلال واحترام ، بينما الرؤية السائدة للغرب تجاه المرأة تتمثل في النظر اليها كسلعة وأداة".

يتبع..أ م د