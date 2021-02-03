مسؤول : سفينة بسعة 40 الف طن ترسو لاول مرة في ميناء الشهيد باهنر جنوبي البلاد

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، قال "حميد رضا محمد حسيني" : ان ميناء الشهيد باهنر كان قبل رسو هذه السفينة الضخمة، يستقبل قطعا بحرية بسعة 35 الف طن وغاطس 10.5 امتار، لكن بإرساء السفينة ذات الحمولة العالية (بوزن 40 الف طن) هذه، فقد تحققت النتائج الايجابية المرجوة التي تؤهل ميناء الشهيد باهنر لاستقبال مزيد من السفن والقطع البحرية الضخمة.

واضاف محمد حسيني : من خلال هذه العملية، سيتم التركيز دوما على مقومات مثل رسو السفن ذات الحمولة العالية وبناءً على الظروف البيئية واستنادا إلى حسابات المناورة داخل الاحواض وقنوات الاتصال، والتخطيط في سياق الاستفادة المثلى من الطاقات المتوفرة في ميناء الشهيد باهنر.

واعتبر هذا المسؤول بوزارة الطرق الايرانية، انه انجاز عملية شحن ومغادرة هذه القطعة البحرية بنجاح، شكل منعطفا على مرّ 50 عاما من تاريخ التجارة البحرية في ميناء الشهيد باهنر؛ مبينا انه في ضوء الحسابات العملانية والفنية الدقيقة ومساهمة القطاع الخاص، تم تحقيق التحميل السلس لـ 40 ألف طن، في أقل من 8 أيام على متن هذه السفينة.

انتهى ** ح ع

