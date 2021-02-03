ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات خلال يومين في محافظة فارس

وأشار العميد حبيبي، في مؤتمره الصحفي اليوم (الأربعاء)، ان تنفيذ هذه العمليات تم بالتعاون بين جميع وحدات قوى الأمن الداخلي بالمحافظة، حيث تم ضبط حمولات المخدرات على محاور النقل في كل من مدن شيراز وفيروز آباد وداراب ونيريز وجهرم، كما تمت مصادرة 10 مركبات خفيفة وثقيلة كانت تقل هذه المواد الأفيونية.

وأشار الى ضبط نحو 49 طنا من انواع المخدرات بالمحافظة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري (الإيراني-ينتهي في 20 آذار/مارس)، مما يظهر زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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