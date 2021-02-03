٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٦:٠٢ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84210334
٠ Persons

سمات

ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات خلال يومين في محافظة فارس

ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات خلال يومين في محافظة فارس

شيراز/3 شباط/فبراير/إرنا-أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة فارس (جنوبي البلاد)، العميد رهام بخش حبيبي، عن ضبط طن واحد و620 كغم من أنواع المخدرات في هذه المحافظة والقبض على ثمانية مهربين وتسليمهم الى الجهات القضائية المعنية.

وأشار العميد حبيبي، في مؤتمره الصحفي اليوم (الأربعاء)، ان تنفيذ هذه العمليات تم بالتعاون بين جميع وحدات قوى الأمن الداخلي بالمحافظة، حيث تم ضبط حمولات المخدرات على محاور النقل في كل من مدن شيراز وفيروز آباد وداراب ونيريز وجهرم، كما تمت مصادرة 10 مركبات خفيفة وثقيلة كانت تقل هذه المواد الأفيونية.

وأشار الى ضبط نحو 49 طنا من انواع المخدرات بالمحافظة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري (الإيراني-ينتهي في 20 آذار/مارس)، مما يظهر زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

انتهى**أ م د

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 9 =