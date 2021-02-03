٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٧:٢١ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84210429
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في اجتماع اللجان الفرعية للجنة الوطنية لمكافحة كورونا؛

روحاني يوعز ببدء تطعيم المواطنين حسب الأولوية مع وصول الشحنة الأولى من اللقاح

روحاني يوعز ببدء تطعيم المواطنين حسب الأولوية مع وصول الشحنة الأولى من اللقاح

طهران/3 شباط/فبراير/إرنا- أوعز رئيس الجمهورية، حجة الإسلام حسن روحاني، بالبدء بتحصين المواطنين حسب الأولوية ووفقا للخطط الموضوعة، ووثيقة التطعيم الشاملة المعتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، فور وصول الشحنة الأولى من اللقاح المضاد في الأسابيع القادمة.

وخلال إجتماعه مساء اليوم (الأربعاء) مع رؤساء اللجان الفرعية للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، تلقى حجة الإسلام روحاني، تقارير اللجان الفرعية المتخصصة في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بشأن عملية التمويل، وسير شراء اللقاح، والإعلان العام عن بدء عملية التطعيم.

وصرح روحاني، إن حقيقة الحظر المفروض من قبل العدو وحربه الاقتصادية على إيران أصبحت ملموسة تماما للشعب، حيث لم يتردد العدو حتى في خلق العقبات في الحياة اليومية وأمام الحصول على أكثر الاحتياجات الإنسانية أساسية وهي توفير الصحة للجميع وقام باغلاق جميع الطرق الممكنة أمامنا للحصول على اللقاح والدواء.

وتابع: من أكثر الإنجازات المشرفة للحكومة تحييد مثل هذا الحظر المعقد المتمثل في حرب اقتصادية متعددة الأوجه وشاملة، حتى أن تمكنت من توفير الموارد المالية اللازمة للحصول على اللقاح المطلوب.

وأعرب روحاني عن أمله في أن تكون اللقاحات المنتجة محليا متاحة في العام المقبل لتصبح مفخرة أخرى لنظام وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

انتهى**أ م د

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