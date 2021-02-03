روحاني يوعز ببدء تطعيم المواطنين حسب الأولوية مع وصول الشحنة الأولى من اللقاح

وخلال إجتماعه مساء اليوم (الأربعاء) مع رؤساء اللجان الفرعية للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، تلقى حجة الإسلام روحاني، تقارير اللجان الفرعية المتخصصة في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بشأن عملية التمويل، وسير شراء اللقاح، والإعلان العام عن بدء عملية التطعيم.

وصرح روحاني، إن حقيقة الحظر المفروض من قبل العدو وحربه الاقتصادية على إيران أصبحت ملموسة تماما للشعب، حيث لم يتردد العدو حتى في خلق العقبات في الحياة اليومية وأمام الحصول على أكثر الاحتياجات الإنسانية أساسية وهي توفير الصحة للجميع وقام باغلاق جميع الطرق الممكنة أمامنا للحصول على اللقاح والدواء.

وتابع: من أكثر الإنجازات المشرفة للحكومة تحييد مثل هذا الحظر المعقد المتمثل في حرب اقتصادية متعددة الأوجه وشاملة، حتى أن تمكنت من توفير الموارد المالية اللازمة للحصول على اللقاح المطلوب.

وأعرب روحاني عن أمله في أن تكون اللقاحات المنتجة محليا متاحة في العام المقبل لتصبح مفخرة أخرى لنظام وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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